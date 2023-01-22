Штайнер: не волнуюсь за Хюлькенберга, у него будет несколько гонок, чтобы набрать форму

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заверил, что не беспокоится по поводу недостатка гоночной практики у Нико Хюлькенберга в последние годы.



35-летний немецкий гонщик с нового сезона будет боевым пилотом «Хааса», где заменит Мика Шумахера и будет напарником Кевина Магнуссена.



«Не могу сказать, что я всегда рассчитываю на очки, поскольку не знаю возможностей машины. Задача Нико — выжимать максимум и стремиться к лучшим результатам. Никаких особых волнений по поводу Хюлькенберга у нас нет. Мы задумывались о том, как он себя покажет после простоя, но на тестах он выглядел нормально и в прошлом году неплохо заменял Феттеля в нескольких гонках.



Конечно, нужно время на полную адаптацию, и мы дадим ему несколько гонок на это. Но Хюлькенберг — один из тех, кто хорошо адаптируется ко всему новому», — приводит слова Штайнера RTL.

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