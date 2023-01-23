Майкл Андретти рассказал, к какой серии хочет присоединиться, помимо Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти признался, что хотел бы присоединения своей команды к чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC). Андретти рассказал, что хотел бы участия в гонке «24 часа Ле-Мана».
«24 часа Ле-Мана» определённо является нашей целью. Задача, которую мы поставили себе, — участвовать во всех крупных мировых гоночных соревнованиях. И, очевидно, «Ле-Ман» — одна из самых больших гонок. И поэтому в будущем мы, без сомнения, хотим в ней участвовать», — приводит слова Андретти Daily Sports Car.
Напомним, ранее стало известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Сообщалось, что гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».
- 23 января 2023
-
10:07
- 22 января 2023
-
23:58
-
22:57
-
20:46
-
19:47
-
19:26
-
17:23
-
16:14
-
15:36
-
14:28
-
13:30
-
12:42
-
11:50
-
10:59
-
10:48
-
00:54
-
00:00
- 21 января 2023
-
22:44
-
21:46
-
19:41
-
18:30
-
17:55
-
15:51
-
14:51
-
14:26
-
13:26
-
13:00
-
12:20
-
11:19
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:20
-
09:55
-
09:30