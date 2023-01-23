Майкл Андретти рассказал, к какой серии хочет присоединиться, помимо Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти признался, что хотел бы присоединения своей команды к чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC). Андретти рассказал, что хотел бы участия в гонке «24 часа Ле-Мана».

«24 часа Ле-Мана» определённо является нашей целью. Задача, которую мы поставили себе, — участвовать во всех крупных мировых гоночных соревнованиях. И, очевидно, «Ле-Ман» — одна из самых больших гонок. И поэтому в будущем мы, без сомнения, хотим в ней участвовать», — приводит слова Андретти Daily Sports Car.



Напомним, ранее стало известно, что команда «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Сообщалось, что гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».