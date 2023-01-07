Американцы создали суперпроект для Формулы-1. Что смущает в планах «Кадиллака» и Андретти?

Майкл Андретти больше года добивается права создать собственную команду Формулы-1. Американцу регулярно указывали за дверь, но теперь он вернулся с поддержкой легендарного автомобильного бренда — и это всё меняет.

Рассказываем, зачем «Большим призам» «Кадиллак» и правда ли на стартовой решётке появятся ещё две машины.

«Андретти Кадиллак Рейсинг»

На фоне старта «Дакара» в Саудовской Аравии прозвучало заявление президента международной автомобильной федерации ФИА Мохаммеда Бен Сулайема, что он поручил проработать вопрос появления в Формуле-1 новых команд. И уже через два дня стало известно о заявке от имени «Кадиллак Андретти» — союза легендарного бренда и известной автоспортивной команды.

«Уверен, мы подойдём Формуле-1 и внесём свой вклад в ценность чемпионата, — заявил Майкл Андретти на встрече с журналистами. — Я горд, что GM и «Кадиллак» поддержали нас в этой цели и разделяют нашу любовь к гонкам. Мы продолжим следовать официальной процедуре ФИА и рассчитываем на успешное рассмотрение заявки».

Вдохновитель проекта Майкл Андретти Фото: Daniel Kalisz/Getty Images

Это далеко не первая попытка Андретти прийти в Формулу-1 — ранее он пытался купить «Хаас», затем вёл предметные переговоры о покупке «Заубера», но там предпочли перейти под контроль «Ауди». На фоне экономических реформ чемпионата желающих продать команду в паддоке не нашлось, а единственный оставшийся вариант — создавать 11-ю.

Однако для этого необходимо не только внести $ 200 млн залога, но и добиться единодушного согласия всех участников. Предполагается, что до 2026 года — срока окончания нынешних коммерческих договорённостей — добиться этого согласия не получится. Одна из причин в том, что не только Андретти хочет команду…

«Рено» под видом «Кадиллака»?

Команда «Андретти» — это настоящий автоспортивный концерн: она участвует в IndyCar и IndyNXT, Формуле-Е и Extreme E, гонках на выносливость, а также в австралийских Supercars и Super2. Слегка смущает, что ни в одной из этих серий «Андретти» к числу ведущих грандов не относят. Однако в каждой из них у пилотов есть реальные шансы на победу — будь то Херта в IndyCar или Чаз Мостерт в Supercars.

В то же время сам по себе автоспортивный опыт не гарантирует, что «Андретти» и в Формуле-1 сможет выступать на уровне «Макларена» или «Альпин» — в паддоке и без американцев специалистов полно. К тому же на презентации своего проекта в Ф-1 Андретти заявил, что база команды будет располагаться в штате Индиана. Сомнительный шаг, из-за которого переманить опытного специалиста из другой команды Ф-1 будет трудно — проблемы с переездом сотрудников возникают даже у находящейся в Швейцарии «Альфа Ромео».

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К тому же под видом «Кадиллака» «Андретти» планирует использовать клиентские моторы одного из действующих производителей. Пока это лишь слухи, однако Марк Реусс, президент General Motors, которая владеет маркой «Кадиллак», заявил, что у «Андретти» уже есть договорённости с кем-то из нынешних производителей. Предполагалось, что речь о «Хонде», но чуть позже другой представитель компании — Майкл Альбано — рассказал GPblog, что переговоры идут с «Альпин».

По большому счёту приход «Кадиллака» в Ф-1 это маркетинговая уловка — такая же, как реклама «Астон Мартин» на машинах «Ред Булл» или наклейки «Альфа Ромео» на болидах «Заубера». Однако это не значит, что уловка не сработает — тем более что GM наверняка немало заплатит за рекламу, так что с финансовой точки зрения проект должен быть состоятелен.

Другой плюс появления новой команды в двух дополнительных местах на стартовой решётке — талантливым пилотам станет немного проще попасть в Ф-1. Вопрос в том, готовы ли в паддоке делиться призовыми и открыть двери американским незнакомцам…