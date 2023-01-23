Попов отреагировал на штраф, лишивший российский экипаж победы на Ралли Монте-Карло

Российский комментатор Алексей Попов отреагировал на то, что российский пилот Николай Грязин и штурман Константин Александров получили штраф в пять секунд за нарушение правил на стартовом этапе чемпионата мира по раллийным гонкам – Ралли Монте-Карло – в зачёте WRC2. Этого хватило для того, чтобы Йоан Россель опередил российский экипаж и вышел на первое место. Штраф последовал за срезку трассы.
«Если вы посмотрели последний ролик «1000» и порадовались победе Грязина и Александрова на их «Шкоде» в категории WRC2 Ралли Монте-Карло, то увы…
Команда француза Росселя на «Ситроене» подала протест за срезку одного из поворотов на 14-м допе. Этот спецучасток был последним в субботу.
В воскресенье оставалось ещё четыре. Но штраф в пять секунд присудили лишь после финиша. Знай Николай о нём в воскресенье утром — возможно, смог бы прибавить…
В какой-то момент ралли его преимущество в категории доходило до минуты, но потом был прокол и потерянное время… Главным было сохранить преимущество, и Грязин это сделал, но кто же знал?!
Формально сама срезка была, но в этом месте резали и многие другие, но против них не подавали протеста, а в ралли в таких случаях всё решают судьи. Вот они и решили.
Штраф не впервые. Такой же был в Бельгии на ралли Ипра против Лефебра после протеста Миккельсена. Но Николаю и Константину от этого не легче. Блестящая гонка, победа на первом этапе чемпионата мира – 2023. И вот», — написал Попов в своём телеграм-канале.
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