Ваулз назвал условия для появления новой команды в Формуле-1

Новоиспечённый руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался по поводу возможного появления новой команды в Формуле-1.

«Мы всегда открыты для развития спорта, и правда в том, что спорт в финансовом плане становится всё более успешным. Кто бы ни пришёл в эту среду, он должен принести с собой эффективный рост, который необходим для того, чтобы все остальные были в лучшем положении или, по крайней мере, в нейтральном положении.

Я думаю, это было заявлено с самого начала, и есть много прекрасных вещей, которые могут дать «Андретти» и «Кадиллак», просто нужно хорошо понимать, как это будет развивать спорт и каким будет этот рост», — приводит слова Ваулза Racingnews365.