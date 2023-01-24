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«Подготовка к сезону-2023». Юки Цунода прошёл подгонку сиденья

«Подготовка к сезону-2023». Юки Цунода прошёл подгонку сиденья
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прошёл процедуру подгонки сиденья. Соответствующую фотографию показала пресс-служба «Альфа Таури».

«Подготовка к сезону 2023 года», — говорится в описании к фотографии.

Фото: https://twitter.com/AlphaTauriF1

Напомним, «Альфа Таури» проведёт премьеру нового болида 14 февраля. В прошлом сезоне команда заняла девятое место в Кубке конструкторов, набрав 35 очков. Трофей завоевал австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». Цунода в общем зачёте пилотов Формулы-1 был 17-м.

График презентаций сезона-2023:

«Ред Булл» — 3 февраля
«Уильямс» — 6 февраля
«Альфа Таури» — 11 февраля
«Макларен» — 13 февраля
«Астон Мартин» — 13 февраля
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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