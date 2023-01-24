«Подготовка к сезону-2023». Юки Цунода прошёл подгонку сиденья

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прошёл процедуру подгонки сиденья. Соответствующую фотографию показала пресс-служба «Альфа Таури».



«Подготовка к сезону 2023 года», — говорится в описании к фотографии.

Фото: https://twitter.com/AlphaTauriF1

Напомним, «Альфа Таури» проведёт премьеру нового болида 14 февраля. В прошлом сезоне команда заняла девятое место в Кубке конструкторов, набрав 35 очков. Трофей завоевал австрийский гоночный коллектив «Ред Булл». Цунода в общем зачёте пилотов Формулы-1 был 17-м.



График презентаций сезона-2023:



«Ред Булл» — 3 февраля

«Уильямс» — 6 февраля

«Альфа Таури» — 11 февраля

«Макларен» — 13 февраля

«Астон Мартин» — 13 февраля

«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»: