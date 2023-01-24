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Штайнер высказался о решении «Хааса» продолжить сотрудничество с Пьетро Фиттипальди

Штайнер высказался о решении «Хааса» продолжить сотрудничество с Пьетро Фиттипальди
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение команды продолжить сотрудничество с Пьетро Фиттипальди в качестве тестового и резервного гонщика.

«Я уже говорил, что преемственность и последовательность являются ключом к успеху в Формуле-1, и то, что Пьетро останется в команде на 2023 год, заставляет меня поверить, что у нас прочные основы. В Формуле-1 нужно уметь реагировать на любой сценарий, а Пьетро — проверенный исполнитель, который готов в любой момент сесть за руль, что он дважды делал в 2020 году. В прошлом сезоне он участвовал в предсезонных тестах, двух тренировках, а также в постсезонных тестах и, что удивительно, в отличие от многих пилотов на стартовой решётке, говорил, что эта машина соответствует его агрессивному стилю, что для моих ушей звучит словно музыка, ведь время на трассе так ограничено. Он ценный игрок для нашей команды, поэтому я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в новом сезоне», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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