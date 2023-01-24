Создан рейтинг, «справедливо» подсчитавший, какие гонщики Ф-1 набрали больше всего очков

YouTube-канал The Data Dudes представил рейтинг гонщиков по количеству набранных очков в истории Формулы-1. Так как подсчёт очков менялся на протяжении чемпионата мира, The Data Dudes разработал свою систему. При её разработке учитывались выступления пилотов начиная с сезона-1950 вплоть до сезона-2022.

Пилоты, занимавшие в гонке первые 10 мест, получали 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 или 1 очко соответственно – такая же система используется и сейчас. При этом гонщики должны были пройти не менее 75% дистанции, – в противном случае начислялась половина очков.

При разработке своего подхода The Data Dudes принял за среднее число гонок в сезоне 20, а дальше корректировал число очков в зависимости от того, больше Гран-при было или меньше. Соответственно, ценность отдельных этапов менялась: если в году было 20 гонок, победа стоила 25 очков, а если только 10 гонок, победа приносила спортсмену 50 очков.



Гонщику, проехавшему самый быстрый круг, также начислялся дополнительный балл при условии, что он финишировал в топ-10. Очки в спринтерской гонке не учитывались. Не применялось и правило двойных очков, как на Гран-при Абу-Даби в 2014 году.



Рейтинг пилотов с большим количеством очков по версии The Data Dudes:



1. Льюис Хэмилтон – 4902,2 балла.

2. Михаэль Шумахер – 4660,2.

3. Себастьян Феттель – 3409,6.

4. Ален Прост – 3160,1.

5. Фернандо Алонсо – 3132.

6. Кими Райкконен – 3043.

7. Айртон Сенна – 2339,4.

8. Рубенс Баррикелло – 2229,5.

9. Нельсон Пике – 2183.

10. Хаун Мануэль Фанхио – 2181,6.

Видео можно посмотреть на канале The Data Dudes в YouTube.