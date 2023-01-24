Создан рейтинг, «справедливо» подсчитавший, какие гонщики Ф-1 набрали больше всего очков

YouTube-канал The Data Dudes представил рейтинг гонщиков по количеству набранных очков в истории Формулы-1. Так как подсчёт очков менялся на протяжении чемпионата мира, The Data Dudes разработал свою систему. При её разработке учитывались выступления пилотов начиная с сезона-1950 вплоть до сезона-2022.
Пилоты, занимавшие в гонке первые 10 мест, получали 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 или 1 очко соответственно – такая же система используется и сейчас. При этом гонщики должны были пройти не менее 75% дистанции, – в противном случае начислялась половина очков.
При разработке своего подхода The Data Dudes принял за среднее число гонок в сезоне 20, а дальше корректировал число очков в зависимости от того, больше Гран-при было или меньше. Соответственно, ценность отдельных этапов менялась: если в году было 20 гонок, победа стоила 25 очков, а если только 10 гонок, победа приносила спортсмену 50 очков.
Гонщику, проехавшему самый быстрый круг, также начислялся дополнительный балл при условии, что он финишировал в топ-10. Очки в спринтерской гонке не учитывались. Не применялось и правило двойных очков, как на Гран-при Абу-Даби в 2014 году.
Рейтинг пилотов с большим количеством очков по версии The Data Dudes:
1. Льюис Хэмилтон – 4902,2 балла.
2. Михаэль Шумахер – 4660,2.
3. Себастьян Феттель – 3409,6.
4. Ален Прост – 3160,1.
5. Фернандо Алонсо – 3132.
6. Кими Райкконен – 3043.
7. Айртон Сенна – 2339,4.
8. Рубенс Баррикелло – 2229,5.
9. Нельсон Пике – 2183.
10. Хаун Мануэль Фанхио – 2181,6.
Видео можно посмотреть на канале The Data Dudes в YouTube.
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