«Это полная чепуха». Уэббер опроверг заявления пилотов о принесённых жертвах
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер выразил мнение, что постоянные упоминания пилотами Формулы-1 о принесённых жертвах слишком преувеличены.
«Пожалуй, не будем тянуть кота за хвост, а сразу к сути. Пилотам Формулы-1 платят внушительные суммы денег, а те получают взамен чудесную работу.
Я никогда не говорил о каких-то жертвоприношениях. Люди, постоянно рассказывающие про жертвы, рассуждают о том, что они от многого отказались. Это полная чепуха.
Если есть стремление к определённой цели, человек обязательно добьётся этого. Для примера ещё возьмём: австралийские гонщики рассказывают о своих жертвах. Будем честны – это не так», – приводит слова 46-летнего Уэббера PlanetF1.
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