В ФИА сообщили, что на следующей неделе могут объявить о приходе нового моториста в Ф-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем сообщил, что на следующей неделе может быть объявлено о приходе в Формулу-1 нового моториста.



«В скором времени — может быть, уже на следующей неделе — новый производитель может подписать соглашение, которое начнёт действовать в 2026 году, после вступления в силу нового моторного регламента. Мы должны быть открыты для серьёзных кандидатов. Это привлечёт заинтересованные стороны», — приводит слова бен Сулайема Auto Motor und Sport.



Ранее сообщалось, что с 2026 года «Ред Булл» может заключить соглашение с новым мотористом, которым станет «Форд». В прошлом году у австрийской команды сорвались переговоры с «Порше» и сейчас «Ред Булл» продолжает сотрудничество с «Хондой».