Стало известно расписание презентаций всех команд Формулы-1 перед сезоном-2023

После того, как американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что покажет ливрею своей новой машины VF-23 31 января 2023 года, стали известны даты презентаций всех команд Формулы-1 перед новым сезоном.
«Хаас» покажет свою ливрею первым, последней же машину представят в «Альпин».
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне начнутся 23 февраля и продлятся три дня.
Первая гонка предстоящего сезона пройдёт там же, в Бахрейне, и состоится 5 марта. Гоночный уикенд традиционно начнётся в пятницу (3 марта) двумя сеансами свободных заездов.
График презентаций сезона-2023:
«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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