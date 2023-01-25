Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно расписание презентаций всех команд Формулы-1 перед сезоном-2023

Стало известно расписание презентаций всех команд Формулы-1 перед сезоном-2023
Комментарии

После того, как американская команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что покажет ливрею своей новой машины VF-23 31 января 2023 года, стали известны даты презентаций всех команд Формулы-1 перед новым сезоном.

«Хаас» покажет свою ливрею первым, последней же машину представят в «Альпин».

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне начнутся 23 февраля и продлятся три дня.

Первая гонка предстоящего сезона пройдёт там же, в Бахрейне, и состоится 5 марта. Гоночный уикенд традиционно начнётся в пятницу (3 марта) двумя сеансами свободных заездов.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023