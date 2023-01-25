Макса Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне. Видео

Пилота «Ред Булл», двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена накануне заметили в автосалоне в Монако, где голландский гонщик присматривался к дорожной машине «Феррари». Видеозапись с Максом за рулём красной машины итальянской марки была опубликована в социальных сетях.
Доподлинно неизвестно, приобрёл ли в итоге Ферстаппен автомобиль, к которому присматривался.
Примечательно, что именно «Феррари» в сезоне-2022 была основным конкурентом «Ред Булл» в борьбе за чемпионский титул по итогам сезона.
Напомним, Ферстаппен в 2022 году во второй раз подряд стал чемпионом мира, причём в этот раз Максу удалось выиграть титул досрочно — на Гран-при Японии.
Действующий контракт Ферстаппена с австрийской командой рассчитан до 2028 года. При этом сам Макс заявлял, что по окончании нынешнего соглашения он может закончить кареьру, несмотря на то, что ему к тому моменту исполнится всего 31 год.
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