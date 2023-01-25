Ферстаппен переоборудовал частный самолёт, чтобы участвовать в виртуальных гонках

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен установил симулятор в свой частный самолёт.



Напомним, ранее заявил, что больше не будет принимать участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Ферстаппен выступал за команду Redline и лидировал в гонке, но из-за проблем с подключением вылетел из игры, а после возвращения оказался на 17-м месте. Затем проблемы повторились, после чего Макс бросил гонку.



«Решил ли Макс отказаться от онлайн-гонок? Наоборот. Он даже переоборудовал свой частный самолёт, чтобы в будущем он мог участвовать в виртуальных гонках в воздухе во время полётов. Это хорошо, Максу нужно на что-то отвлекаться. По крайней мере это увлечение точно не навредило ему, пока он выигрывал свои два чемпионских титула», — приводит слова Хельмута Марко Sport1.de.



Напомним, пилот «Ред Булл» одержал 17 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса этот титул стал вторым в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.

