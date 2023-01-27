«Всё дело в деталях». Сайнс показал подборку фото своей «Феррари» мощностью в 830 л.с.

Испанский гонщик Карлос Сайнс-младший разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями своего нового автомобиля – Ferrari 812 Competizione мощностью в 830 л.с.



«Всё дело в деталях», — подписал фотографии Сайнс.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Автомобиль, который получил Сайнс, является уникальным экземпляром — машина была сконструировано специально для испанца. Карлос ещё в 2021 году лично выбрал цвет для будущего автомобиля.



Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В сезоне-2022 занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне: