В «Форде» отреагировали на слухи о возможном приходе в Формулу-1

Глава «Форда» Марк Рашбрук прокомментировал слухи о возможном приходе американского автопроизводителя в Формулу-1.



«Формула-1 очень сильна, она развивается как во всём мире. так и в США. Им удалось создать отличные гонки и привлечь новую аудиторию с помощью таких проектов, как сериал Drive to Survive. Это по-прежнему вершина автоспорта. Как компания мы стремимся к инновациям, стараемся совершенствовать технологии и искать маркетинговый прогресс. Так что мы рассматриваем все варианты.



Сейчас мы не комментируем слухи. Наша обязанность – изучить и понять ситуацию, а затем принять решение о том, имеет ли это смысл», — приводит слова Рашбрука Autosport.

Ранее сообщалось, что «Форд» в 2026 году может начать сотрудничество с «Ред Булл».