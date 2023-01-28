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Оскар Пиастри назвал свою главную цель на дебютный сезон в Формуле-1

Оскар Пиастри назвал свою главную цель на дебютный сезон в Формуле-1
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Австралийский гонщик, новичок «Макларена» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от дебютного сезона в Формуле-1.

«Всё хорошо, начало сезона всё ближе и я очень взволнован. Надеюсь, я добьюсь хорошего результата в первой же гонке, но понимаю, что для меня самое важное — учиться как можно больше и хорошие результаты будут бонусом. Главное, выходить и наслаждаться, получать удовольствие.

Главная цель в мои 23 года — научиться как можно большему. Думаю, что в мире Формулы-1 есть чему поучиться. Результаты можно отложить в сторону. Пока важно следить за всем, учиться и делать всё правильно. Тогда результат придёт», — приводит слова Пиастри PlanetF1.

Оскар Пиастри в новом сезоне заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо и будет напарником Ландо Норриса.

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