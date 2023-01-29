Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о своей последней встрече с Дитрихом Матешицем.
«Это была вторая тяжёлая для меня потеря. Первой был Ники Лауда, с которым я дружил и сотрудничал десятилетиями. Всё становится сложнее. Приходится принимать решения в одиночку, больше нет возможности обмениваться идеями на одном уровне. Он видел решение всегда, когда возникали проблемы.
Он никогда не был деструктивным. Дитрих всегда был дальновидным, оптимистичным, и он давал возможности всем людям — не только здесь, в «Ред Булл», он верил в проекты и воодушевлял, излучал уверенность, даже на нашей последней встрече.
Эта встреча была в сентябре, мы там были вместе с Максом Ферстаппеном. Это было за несколько недель до смерти Дитриха. Сейчас же есть определённая пустота, изначально этих пяти минут и резюме от него после гонки сильно не хватало», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
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