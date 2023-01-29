Стоимость автопарка Ферстаппена превысила $ 6 млн
Поделиться
Общая стоимость автопарка двукратного чемпиона Формулы-1, звёздного голландца Макса Ферстаппена превысила $ 6 млн, сообщает издание Crash.net.
В число машин, принадлежащих гонщику, входят:
Renault Clio – его первая машина, подаренная родителями;
Renault Sport R.S. 01 ($ 400 тыс) – первая купленная машина;
Porsche 911 GT3 RS ($ 400 тыс) – машина, купленная после победы в первом Гран-при;
Aston Martin DB11 ($ 200 тыс);
Aston Martin 2018 ($ 150 тыс);
Aston Martin DBS Superleggera ($ 360 тыс);
Aston Martin Valkyrie ($ 2,3 млн) – гиперкар, совместно разработанный «Астон Мартин» и «Ред Булл»;
Ferrari 488 Pista ($ 330 тыс);
Ferrari Monza SP2 ($ 1,8 млн);
Mercedes-Benz C63 S AMG ($ 78 тыс).
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году
Комментарии
- 29 января 2023
-
21:30
-
20:29
-
20:29
-
19:24
-
18:52
-
17:44
-
15:34
-
14:58
-
13:44
-
12:38
-
11:44
-
10:03
-
01:00
-
00:34
-
00:00
- 28 января 2023
-
21:57
-
21:00
-
20:53
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
18:01
-
17:38
-
16:36
-
16:16
-
16:11
-
15:23
-
14:24
-
13:27
-
12:14
-
11:16
-
10:15
-
00:29
- 27 января 2023
-
23:55
-
22:35
Партнерский контент