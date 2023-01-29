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Стоимость автопарка Ферстаппена превысила $ 6 млн

Стоимость автопарка Ферстаппена превысила $ 6 млн
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Общая стоимость автопарка двукратного чемпиона Формулы-1, звёздного голландца Макса Ферстаппена превысила $ 6 млн, сообщает издание Crash.net.

В число машин, принадлежащих гонщику, входят:

Renault Clio – его первая машина, подаренная родителями;
Renault Sport R.S. 01 ($ 400 тыс) – первая купленная машина;
Porsche 911 GT3 RS ($ 400 тыс) – машина, купленная после победы в первом Гран-при;
Aston Martin DB11 ($ 200 тыс);
Aston Martin 2018 ($ 150 тыс);
Aston Martin DBS Superleggera ($ 360 тыс);
Aston Martin Valkyrie ($ 2,3 млн) – гиперкар, совместно разработанный «Астон Мартин» и «Ред Булл»;
Ferrari 488 Pista ($ 330 тыс);
Ferrari Monza SP2 ($ 1,8 млн);
Mercedes-Benz C63 S AMG ($ 78 тыс).

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