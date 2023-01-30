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Гасли: было бы здорово добиться успеха в «Альпин» в память об Антуане Юбере

Гасли: было бы здорово добиться успеха в «Альпин» в память об Антуане Юбере
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о том, что хотел бы добиться успеха во французской команде в память об Антуане Юбере.

«У нас с Антуаном была общая мечта попасть в Формулу-1, и Юбер очень хотел это сделать в составе Альпин. Знаю, что его очень ценили в академии, он уверенно шел к Формуле-1. Все знали, что Альпин собирается вывести на топовый уровень именно французского гонщика.

Когда у меня появилась возможность перейти сюда, то я сразу подумал об Антуане и его семье. Мне кажется, было бы здорово добиться успеха здесь в память о Юбере. Если мне удастся добиться успехов и тем самым почтить память друга, то это было бы здорово», — приводит слова Гасли Motorsport.

Напомним, Юбер погиб 31 августа 2019 года в результате аварии в гонке Формулы-2 в бельгийском Спа. 22-летний пилот скончался менее чем через два часа после аварии с участием Хуана Мануэля Корреа.

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