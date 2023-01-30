Мик Шумахер: я согласен с тем, что сказал Феттель по поводу Гонки чемпионов

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер высказался о своём выступлении в Гонке чемпионов. Напомним, в финале соревнований Мик уступил шведу Маттиасу Экстрёму.



«Поздравляю Маттиаса и благодарю его за добрые слова. Он исключительный гонщик, и эта победа ещё раз доказывала это. Я старался изо всех сил, но этого было просто недостаточно. То, что мы делаем в кольцевых гонках, сильно отличается от того, что делает Маттиас. Я согласен с тем, что сказал Себ в пятницу: мы подъезжаем к повороту, и в нашем распоряжении есть отвёртка и молоток, в то время как у них есть полный набор инструментов. Того объёма знаний, которые они могут привнести в это мероприятие, чтобы в итоге почувствовать машину, у меня пока нет. Так что дело лишь в том, чтобы тратить часы, в том числе на заезде на грунтовых трассах, на обучение и попытки совершенствоваться», — приводит слова Шумахера пресс-служба соревнований.

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