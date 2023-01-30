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Хельмут Марко объяснил, почему Феттель может не стать руководителем в Ф-1

Хельмут Марко объяснил, почему Феттель может не стать руководителем в Ф-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал возможную причину отказа четырёхкратного чемпиона Формулы-1, немца Себастьяна Феттеля от руководящей должности в серии.

«Мне кажется, для начала ему нужно решить, что ему нужно. Потому что если бы он, например, занял должность руководителя, то это потребовало бы столько же усилий и времени, что и работа пилота», – приводит слова Марко издание

Феттель начал карьеру в Ф-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер», дебютировав в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четырежды завоевал чемпионский титул. По окончании минувшего сезона гонщик принял решение завершить карьеру.

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