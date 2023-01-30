В «Ред Булл» прокомментировали запрет ФИА на политические и религиозные заявления
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал новое правило Международной автомобильной федерации (ФИА), запрещающее пилотам высказываться на политические, религиозные, а также иные темы, противоречащие нейтралитету ФИА, в случае, если это не было согласовано.
«Это неправильно, очевидно. Пилоты – ответственные граждане, находящиеся в центре внимания мировой общественности и знающие, как и что они должны говорить. Мы живём в демократичном обществе, где каждый может высказывать своё мнение», – приводит слова Марко издание RTL.de.
Ранее о запрете ФИА на политические и религиозные заявления высказался финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас.
Новость по темеБоттас — о запрете политических высказываний: не понимаю, почему нас хотят контролировать
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