Хорнер высказался о трудностях «Ред Булл» из-за штрафа за превышение лимита бюджета

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о штрафе, который гоночный коллектив получил за превышение лимита бюджета в 2021 году. Команду обязали выплатить $ 7 млн, а также сократили время её работы в аэротрубе на 10 процентов.



«Вероятно, можно говорить, что мы преодолели штраф на 25 процентов. И, конечно, это уже сказывается на нас. Мы проводим меньше времени в аэродинамической трубе, команде приходится приспосабливаться к этой ситуации. Это заставляет нас оставаться более сконцентрированными, когда мы находимся там.



Что ж, это ещё один вызов для нас. Естественно, мы столкнёмся с трудностями в начале этого года, но в нашей команде есть талантливые люди, которые, очевидно, стремятся извлечь максимум из того, на что мы способны», приводит слова Хорнера Racer.

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