«Хаас» показал ливрею болида, которую будет использовать в сезоне-2023

Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила ливрею своего нового автомобиля на сезон-2023. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива.
Напомним, титульным спонсором «Хааса» в предстоящем сезоне будет компания MoneyGram. Официальное название американской команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.
Болиды «Хааса» в новом сезоне окрашены в чёрный, белый и красные цвета.
Новая ливрея «Хааса»
Новая ливрея «Хааса»
Новая ливрея «Хааса»
Новая ливрея «Хааса»
По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американская команда набрала 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка. В новом сезоне вместо немца Мика Шумахера за гоночный коллектив будет выступать другой немецкий пилот – Нико Хюлькенберг.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
- 31 января 2023
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:08
-
16:34
-
15:50
-
15:00
-
14:32
-
13:45
-
13:35
-
13:04
-
12:29
-
12:04
-
11:02
-
10:55
-
09:58
-
00:30
- 30 января 2023
-
23:18
-
23:00
-
21:35
-
20:47
-
20:31
-
19:42
-
18:30
-
17:19
-
16:35
-
16:07
-
15:14
-
14:49
-
13:48
-
13:42
-
12:58
-
12:53
-
11:59
-
11:39