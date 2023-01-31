Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» показал ливрею болида, которую будет использовать в сезоне-2023

«Хаас» показал ливрею болида, которую будет использовать в сезоне-2023
Комментарии

Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила ливрею своего нового автомобиля на сезон-2023. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива.

Напомним, титульным спонсором «Хааса» в предстоящем сезоне будет компания MoneyGram. Официальное название американской команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.

Болиды «Хааса» в новом сезоне окрашены в чёрный, белый и красные цвета.

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американская команда набрала 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка. В новом сезоне вместо немца Мика Шумахера за гоночный коллектив будет выступать другой немецкий пилот – Нико Хюлькенберг.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:

Первая презентация нового сезона Ф-1 состоялась! Новая стильная ливрея от «Хааса» Первая презентация нового сезона Ф-1 состоялась! Новая стильная ливрея от «Хааса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023