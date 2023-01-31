«Хаас» показал ливрею болида, которую будет использовать в сезоне-2023

Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила ливрею своего нового автомобиля на сезон-2023. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива.



Напомним, титульным спонсором «Хааса» в предстоящем сезоне будет компания MoneyGram. Официальное название американской команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.



Болиды «Хааса» в новом сезоне окрашены в чёрный, белый и красные цвета.

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

Новая ливрея «Хааса»

По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американская команда набрала 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка. В новом сезоне вместо немца Мика Шумахера за гоночный коллектив будет выступать другой немецкий пилот – Нико Хюлькенберг.

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