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В «Альфа Таури» впервые завели мотор на новой машине. Видео

В «Альфа Таури» впервые завели мотор на новой машине. Видео
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Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.

«Старт сезона Формулы-1 2023 года активно приближается, поскольку на нашем заводе в Фаэнце на болиде AT04 был впервые запущен двигатель», — подписали видео в команде.

Напомним, команда проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года. Новый болид получит индекс AT04.

Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.

В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».

По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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