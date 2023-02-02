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Хорнер: Вассёр — способный специалист, будет интересно последить за его работой

Хорнер: Вассёр — способный специалист, будет интересно последить за его работой
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об изменениях в «Феррари» перед новым сезоном Формулы-1.

Напомним, руководителем итальянской команды стал Фредерик Вассёр, который сменил на своём посту Маттиа Бинотто.

«Будет интересно понаблюдать, что изменится в «Феррари» и я сочувствую Маттиа, потому что он действительно неплохо поработал в прошлом сезоне. По сравнению с 2021 годом «Феррари» действительно сделала большой шаг вперёд. Наверняка после стольких лет в «Феррари», и, учитывая то, сколько он отдал команде, ему было нелегко уходить.

Что касается нового руководителя, то интересно, будет ли Вассёр поднимать на совещаниях те же вопросы, которые его интересовали, когда он был руководителем «Заубера». В любом случае, это очень способный специалист и будет интересно последить за его работой», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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