Эксперт назвал пять потенциальных новых команд Ф-1, связав одну из них с Мазепиным

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Дитер Ренкен в своей колонке на портале Racingnews365 назвал пять наиболее вероятных кандидатов на участие в новом тендере ФИА для команд-новичков Формулы-1. Помимо широко известных проектов «Андретти» и «Кадиллака» Ренкен назвал ещё трёх претендентов.
Один из них – команда «Хайтек», за которую в младших сериях выступал Никита Мазепин и которой помогал его отец Дмитрий. По информации Ренкена, «Хайтек» и семья Мазепиных продолжают поддерживать контакты. Кроме того, в тендере могут принять участие проекты из Швейцарии и Монако. Во главе последнего стоит Даниэле Аудетто, известный в Ф-1 по работе в «Эрроузе» и «Супер Агури».
Полные критерии отбора, сроки, юридические требования и остальные условия формального процесса подачи заявок будут сообщены кандидатам. Команды должны соответствовать критериям как ФИА, так и FOM, то есть владельцев коммерческих прав из Liberty Group. Дедлайн для предварительных заявок — 17 февраля, итоговые заявки можно подавать до 30 апреля. Дедлайн по решению — 30 июня.
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