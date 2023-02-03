«Здесь нечего стыдиться». Джордж Расселл — о своих походах к психологу

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о важности психического здоровья.
«Я начал заниматься этим около полутора или двух лет назад. Поначалу мы просто обсуждали мои результаты. Благодаря этому я почувствовал, что это даёт мне больше, чем преимущество на трассе. Иногда я приходил на эти сеансы в моменты, когда говорить, казалось, было не о чём, и думал, что это продлится всего пять или десять минут. Однако в итоге всё продолжалось больше часа. С тех пор я действительно серьёзно отношусь к этому.
Я и вправду не понимаю, почему так много мужчин всё ещё считают разговоры о психическом здоровье признаком слабости. Чувствую, что в этом вопросе нам нужно попытаться переломить ситуацию. Здесь нечего стыдиться», — сказал Расселл на канале Men’s Health UK в YouTube.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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