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«Всегда могу что-то улучшить в себе». Макс Ферстаппен — о своём прогрессе

«Всегда могу что-то улучшить в себе». Макс Ферстаппен — о своём прогрессе
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Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от своего прогресса как гонщика, а также рассказал о планах на предстоящий сезон Формулы-1.

«На ранних этапах, понятное дело, ты ставишь себе единственную цель – стать пилотом Формулы-1. Затем по нарастающей: победа в гонке, поул-позиция и, самое главное, победа в чемпионате мира. Когда всего этого достигаешь, сразу падает груз с плеч.

Поэтому прошлый год был бы хорошей проверкой того, сможем ли мы повторить это снова. Я всегда могу что-то улучшить в себе, постоянно при этом спрашивая себя: «В каком аспекте я могу стать лучше?» – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ранее пилот «Ред Булл» признался, что ещё не видел машину команды на сезон-2023.

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