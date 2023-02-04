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Риккардо рассказало своих обязанностях в «Ред Булл» в сезоне-2023

Риккардо рассказало своих обязанностях в «Ред Булл» в сезоне-2023
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Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о своих обязанностях в сезоне-2023 в составе австрийской команды.

«С точки зрения пилотирования симулятор будет главным моим занятием. Будет несколько мероприятий, в которых я буду участвовать в течение года. Пока ничего не подтверждено, так что я не уверен, что именно случится, но я знаю, что команде предстоят шинные тесты, так что я бы сказал, что участие в них намного более вероятно, чем выступление в тренировках. Думаю, я приму участие в шинных тестах в середине года, но основная моя задача — работа на симуляторе», — приводит слова Даниэля Риккардо GPFans.

Риккардо перешёл в «Ред Булл» из «Макларена», где он в последние два года являлся боевым пилотом.

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