Риккардо рассказало своих обязанностях в «Ред Булл» в сезоне-2023

Третий пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о своих обязанностях в сезоне-2023 в составе австрийской команды.



«С точки зрения пилотирования симулятор будет главным моим занятием. Будет несколько мероприятий, в которых я буду участвовать в течение года. Пока ничего не подтверждено, так что я не уверен, что именно случится, но я знаю, что команде предстоят шинные тесты, так что я бы сказал, что участие в них намного более вероятно, чем выступление в тренировках. Думаю, я приму участие в шинных тестах в середине года, но основная моя задача — работа на симуляторе», — приводит слова Даниэля Риккардо GPFans.

Риккардо перешёл в «Ред Булл» из «Макларена», где он в последние два года являлся боевым пилотом.