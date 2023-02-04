«Айртон, это яйца». Хаккинен вспомнил, как разозлил Сенну после дебюта в «Макларене»

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен рассказал о реакции Айртона Сенны на первую гонку финна за «Макларен». В той гонке Мика обыграл Сенну в квалификации, однако сошёл в гонке после аварии.



«Это был невероятный результат. У «Макларена» тогда была особая тормозная система, она позволяла проводить регулировку тормозов прямо во время гонки. Усиленные тормоза, усилители рулевого управления, активная подвеска. У нас было буквально всё. И я хорошо знал эту машину. Я знал, что могу гонять на ней на пределе и не верил, что кто-то может быть быстрее. Айртон отлично понимал, что есть и другие быстрые пилоты. Но когда пришёл я и надрал его зад в первый же уикенд, он захотел понять, что я такого делаю.



Он был зрелым и уверенным, так что спросил меня, что я сделал. И я сказал: «Айртон, это яйца». Он разозлился и расстроился. Я был в шоке. Пытался объяснить ему, что это просто шутка и я его уважаю за достижения. Для него был тяжёлый момент. Люди спрашивали у него, кто этот финн. Он понял, что для него появилась угроза в команде и он может выглядеть нелепо, если я продолжу надирать его зад. После этого он выиграл обе гонки в Японии и Австралии – я был с ним на подиуме в Японии.



Его инженеры включились на максимум. Они просто наплевали на меня. Они ничем со мной не делились и не говорили», — приводит слова Мики Хаккинена Motor Sport Magazine.