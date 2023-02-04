«Айртон, это яйца». Хаккинен вспомнил, как разозлил Сенну после дебюта в «Макларене»

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен рассказал о реакции Айртона Сенны на первую гонку финна за «Макларен». В той гонке Мика обыграл Сенну в квалификации, однако сошёл в гонке после аварии.
«Это был невероятный результат. У «Макларена» тогда была особая тормозная система, она позволяла проводить регулировку тормозов прямо во время гонки. Усиленные тормоза, усилители рулевого управления, активная подвеска. У нас было буквально всё. И я хорошо знал эту машину. Я знал, что могу гонять на ней на пределе и не верил, что кто-то может быть быстрее. Айртон отлично понимал, что есть и другие быстрые пилоты. Но когда пришёл я и надрал его зад в первый же уикенд, он захотел понять, что я такого делаю.
Он был зрелым и уверенным, так что спросил меня, что я сделал. И я сказал: «Айртон, это яйца». Он разозлился и расстроился. Я был в шоке. Пытался объяснить ему, что это просто шутка и я его уважаю за достижения. Для него был тяжёлый момент. Люди спрашивали у него, кто этот финн. Он понял, что для него появилась угроза в команде и он может выглядеть нелепо, если я продолжу надирать его зад. После этого он выиграл обе гонки в Японии и Австралии – я был с ним на подиуме в Японии.
Его инженеры включились на максимум. Они просто наплевали на меня. Они ничем со мной не делились и не говорили», — приводит слова Мики Хаккинена Motor Sport Magazine.
- 4 февраля 2023
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:56
-
20:03
-
19:57
-
18:59
-
18:53
-
17:52
-
17:46
-
16:19
-
15:16
-
14:13
-
13:35
-
13:02
-
12:42
-
11:41
-
10:55
-
09:56
-
09:18
-
00:52
-
00:52
- 3 февраля 2023
-
23:43
-
21:59
-
21:50
-
20:51
-
20:23
-
18:56
-
18:32
-
18:25
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:25
-
17:15