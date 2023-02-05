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Алонсо назвал единственного пилота, у которого есть номер телефона Феттеля

Алонсо назвал единственного пилота, у которого есть номер телефона Феттеля
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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо признался, что номер телефона Себастьяна Феттеля во всем пелотоне есть только у семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«У меня нет его номера, он есть только у Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Фернандо Алонсо Essentially Sports.

Летом Себастьян Феттель объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании сезона-2022. Последние два сезона немецкий гонщик выступал за британскую команду «Астон Мартин».

Феттель является четырёхкратным чемпионом мира в составе команды «Ред Булл». Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе команды «БМВ-Заубер», заменив травмированного Роберта Кубицу на Гран-при США.

Примечательно, что в составе «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заменил именно Себастьяна Феттеля.

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