Алонсо назвал единственного пилота, у которого есть номер телефона Феттеля

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо признался, что номер телефона Себастьяна Феттеля во всем пелотоне есть только у семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«У меня нет его номера, он есть только у Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Фернандо Алонсо Essentially Sports.



Летом Себастьян Феттель объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании сезона-2022. Последние два сезона немецкий гонщик выступал за британскую команду «Астон Мартин».



Феттель является четырёхкратным чемпионом мира в составе команды «Ред Булл». Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2007 году в составе команды «БМВ-Заубер», заменив травмированного Роберта Кубицу на Гран-при США.



Примечательно, что в составе «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заменил именно Себастьяна Феттеля.