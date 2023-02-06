Боттас: если б жил в Финляндии, у меня было бы 20 процентов заработка. В Монако это 60-70%

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, почему переехал жить в Монако. По его словам, он не стал бы выбирать эту страну, если бы не система налогообложения на его родине, которую он считает неудобной.
«Здесь трудно найти комфортабельные дома: цены зашкаливают, а качество оставляет желать лучшего. Но с фактами не поспоришь – когда переезжаешь сюда, забываешь о налогах. Если бы я жил в Финляндии, то оставлял бы себе 20 процентов от всего своего заработка. Сейчас остаётся процентов 60-70, и это после уплаты всех налогов и прочих выплат», — приводит Боттаса Ilta-Sanomat.
Боттас признался, что с 26 лет является миллионером. Система налогообложения в Финляндии построена таким образом, что больше платят те, кто больше зарабатывают.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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