Льюис Хэмилтон отреагировал на мощные землетрясения в Турции и Сирии
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал поддержку Турции и Сирии, которые пострадали от двух разрушительных землетрясений. По последним данным, его жертвами стали более 4300 человек. В настоящий момент сообщается о более чем 2900 погибших в Турции. В соседней Сирии ушло из жизни более 1400 человек. Данные постоянно меняются.
«Мои мысли с людьми Турции, Сирии и всеми теми, кто пострадал в результате этой трагедии. Это просто душераздирающе», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.
Ранее бывший напарник Хэмилтона, ныне гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о времени, проведённом в «Мерседесе».
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
10:15
-
09:57
-
09:43
-
00:01
- 6 февраля 2023
-
22:36
-
21:42
-
20:43
-
20:34
-
19:30
-
19:29
-
18:46
-
17:33
-
17:20
-
17:09
-
15:51
-
15:48
-
15:11
-
14:08
-
13:03
-
12:41
-
11:59
-
11:52
-
11:11
-
10:50
-
10:11
-
10:10
- 5 февраля 2023
-
23:30
-
22:02
-
21:42
-
20:09
-
19:31
-
18:27
-
17:53
-
17:42
-
16:28
Партнерский контент