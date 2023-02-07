Льюис Хэмилтон отреагировал на мощные землетрясения в Турции и Сирии

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал поддержку Турции и Сирии, которые пострадали от двух разрушительных землетрясений. По последним данным, его жертвами стали более 4300 человек. В настоящий момент сообщается о более чем 2900 погибших в Турции. В соседней Сирии ушло из жизни более 1400 человек. Данные постоянно меняются.

«Мои мысли с людьми Турции, Сирии и всеми теми, кто пострадал в результате этой трагедии. Это просто душераздирающе», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

Ранее бывший напарник Хэмилтона, ныне гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о времени, проведённом в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: