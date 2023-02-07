Алексей Попов оценил ливрею «Уильямса»
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мыслями по поводу презентации «Уильямса». Вчера, 6 января, британская команда показала ливрею автомобиля на предстоящий сезон.
«Синяя ливрея, на мой взгляд, более симпатичная, чем за год до этого. Главное – чтобы не начались проблемы с весом, потому что в том году они были. И поэтому постепенно начали там убирать краску, здесь убирать краску. Где тёмно-синяя, там и чёрная. Не так и заметно. В итоге машина закончила сезон практически чёрной в борьбе с лишним весом. Посмотрим, как будет в этот раз. По крайней мере, там, где спонсор Gulf, особенно убирать не должны», — сказал Попов на своём канале в YouTube.
Болельщики Формулы-1 изобразили пит-стоп полицейской машины:
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