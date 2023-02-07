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В «Альфа Ромео» рассказали о преимуществах нового болида

В «Альфа Ромео» рассказали о преимуществах нового болида
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Технический директор команды «Альфа Ромео» Ян Моншо высказался по поводу нового болида команды.

«Я очень горжусь тем, чего мы достигли за последние месяцы, потому что создание нового болида — это всегда упорный труд всей команды. Эта машина представляет собой эволюцию прошлогоднего болида, отражающего новые правила и получившего серьёзные изменения в тех областях, где, по нашему мнению, были необходимы изменения. Я надеюсь, что новая машина будет более быстрой, чем тот успешный болид, что был у нас в прошлом году. И, что важно, надёжнее — мы приложили много усилий в этом направлении. Сейчас наша задача добраться до трассы и посмотреть, как работает эта машина. Я рад вернуться к гонкам и, уверен, что скоро мы сможем добиться большего», — приводит слова Моншо пресс-служба команды.

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