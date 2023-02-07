В «Альфа Ромео» рассказали о преимуществах нового болида

Технический директор команды «Альфа Ромео» Ян Моншо высказался по поводу нового болида команды.
«Я очень горжусь тем, чего мы достигли за последние месяцы, потому что создание нового болида — это всегда упорный труд всей команды. Эта машина представляет собой эволюцию прошлогоднего болида, отражающего новые правила и получившего серьёзные изменения в тех областях, где, по нашему мнению, были необходимы изменения. Я надеюсь, что новая машина будет более быстрой, чем тот успешный болид, что был у нас в прошлом году. И, что важно, надёжнее — мы приложили много усилий в этом направлении. Сейчас наша задача добраться до трассы и посмотреть, как работает эта машина. Я рад вернуться к гонкам и, уверен, что скоро мы сможем добиться большего», — приводит слова Моншо пресс-служба команды.
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