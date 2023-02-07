Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» показала автомобиль на сезон-2023. Фото

Базирующаяся в Швейцарии команда «Альфа Ромео» показала свой новый болид на предстоящий сезон Формулы-1. Соответствующими фото поделилась пресс-служба гоночного коллектива. Авто получило индекс С43.
Команда выбрала чёрно-красную ливрею. В прошлом сезоне использовались красно-белые цвета.
Фото: Alfa Romeo F-1 team
Фото: Alfa Romeo F-1 team
Фото: Alfa Romeo F-1 team
Напомним, недавно новым титульным спонсором «Альфа Ромео» стала беттинг-платформа Stake. Сообщалось, что по его условиям команда за три года получит $ 100 млн. При этом соглашение подписано не с «Альфа Ромео», а с «Заубером», поскольку итальянский автопроизводитель покинет коллектив по окончании сезона-2023.
В прошлом сезоне Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.
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