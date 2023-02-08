«Альфа Ромео» грозят проблемы с законом из-за нового титульного спонсора

Команда Формулы-1«Альфа Ромео» может столкнуться с проблемами во многих странах из-за своего нового спонсора, беттинг-платформы Stake. В различных странах, где проводятся Гран-при Формулы-1, действует запрет на рекламу азартных игр. Из-за этого логотип Stake, возможно, потребуется убрать.



Как информирует издание Blick, проблемы у «Альфа Ромео», которая уже провела презентацию своего нового болида, где были лого Stake, могут возникнуть и в Швейцарии, где команда базируется, – в стране запрещена реклама азартных игр и казино, если только штаб-квартира соответствующих организаций не базируется в стране. Офис Stake располагается на Кюрасао.



Уже последовали комментарии со стороны «Альфа Ромео». В команде согласились с определёнными рисками, отметив при этом, что вряд ли гоночный коллектив столкнётся с трудностями, так как команда всегда придерживается законов тех стран, где выступает.