Сегодня нам должны показать первый болид Формулы-1 2023 года. LIVE

Похоже, «Альфа Ромео» поступит по отношению к болельщикам честнее всех. Ждём начала в 12:00 мск.

Сегодня состоится уже четвёртая по счёту презентация перед сезоном-2023 Формулы-1. И именно «Альфа Ромео» должна стать первой командой, которая продемонстрирует не только ливрею на новый сезон, но и покажет собственно машину. По крайней мере, анонсировалось нам именно это. К тому же швейцарцы уже завтра, 8 февраля, планировали испытать болид на трассе, а значит, он должен быть физические готов.



Кроме того, мы должны увидеть обновлённую ливрею — скорее всего, в ней чёрный цвет заменит белый после смены титульного спонсора: вместо поляков ORLEN теперь с командой сотрудничает крипто-казино Stake. Ждём начала презентации.