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Чжоу — о запрете ФИА на политические заявления: мы люди и можем говорить всё, что хотим

Чжоу — о запрете ФИА на политические заявления: мы люди и можем говорить всё, что хотим
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал правило Международной автомобильной федерации (ФИА), согласно которому гонщикам запрещено высказываться на политические, религиозные, а также иные темы, противоречащие нейтралитету ФИА, в случае, если это не было согласовано.

«Мы люди, поэтому можем говорить всё, что хотим. Мы не выступаем против кого бы то ни было. Мы просто говорим правду или пытаемся быть во всём искренними. Поэтому, считаю, мы должны иметь право говорить то, что хотим», — приводит слова Чжоу Reuters.

Райкконен самостоятельно доработал своё гоночное кресло:

Недавно на эту темы высказывался спортивный консультант австрийской команды «Ред Булл» Хельмут Марко.

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