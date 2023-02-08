Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Лас-Вегасе согласовали проведение Гран-при Формулы-1 до 2032 года

В Лас-Вегасе согласовали проведение Гран-при Формулы-1 до 2032 года
Комментарии

Официальные лица округа Кларк города Лас-Вегас согласовали отмену временных ограничений в связи с проведением специальных мероприятий на улицах Лас-Вегаса для проведения Гран-при Формулы-1 в период с 2023 по 2032 год, сообщает RaceFans. Таким образом, в городе намерены принимать гонку на протяжении ближайших 10 лет.

Действующий контракт Формулы-1 с Гран-при Лас-Вегаса рассчитан на три года, однако ранее руководство чемпионата выразило заинтересованность в продлении соглашения ещё на семь лет, несмотря на то что гонка ещё ни разу не проводилась и 2023 год станет дебютным для городского автодрома.

Примечательно, что ранее сообщалось, что проведение гонки принесёт Лас-Вегасу в два раза больше денег, чем Супербоул, который состоится в этом городе в 2023 году.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса впервые пройдёт на городской трассе в 2023 году. Гонка состоится на территории этого города впервые с 1982 года, когда в календаре чемпионата мира был Гран-при Сизар-Пэлас.

Эта гонка стала уже третьей в календаре чемпионата мира на территории США.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023