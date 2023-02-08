В Лас-Вегасе согласовали проведение Гран-при Формулы-1 до 2032 года

Официальные лица округа Кларк города Лас-Вегас согласовали отмену временных ограничений в связи с проведением специальных мероприятий на улицах Лас-Вегаса для проведения Гран-при Формулы-1 в период с 2023 по 2032 год, сообщает RaceFans. Таким образом, в городе намерены принимать гонку на протяжении ближайших 10 лет.
Действующий контракт Формулы-1 с Гран-при Лас-Вегаса рассчитан на три года, однако ранее руководство чемпионата выразило заинтересованность в продлении соглашения ещё на семь лет, несмотря на то что гонка ещё ни разу не проводилась и 2023 год станет дебютным для городского автодрома.
Примечательно, что ранее сообщалось, что проведение гонки принесёт Лас-Вегасу в два раза больше денег, чем Супербоул, который состоится в этом городе в 2023 году.
Напомним, Гран-при Лас-Вегаса впервые пройдёт на городской трассе в 2023 году. Гонка состоится на территории этого города впервые с 1982 года, когда в календаре чемпионата мира был Гран-при Сизар-Пэлас.
Эта гонка стала уже третьей в календаре чемпионата мира на территории США.
- 8 февраля 2023
-
18:50
-
18:46
-
17:52
-
17:48
-
16:19
-
15:28
-
15:11
-
14:29
-
14:09
-
13:26
-
12:42
-
12:06
-
11:21
-
10:38
- 7 февраля 2023
-
23:59
-
22:22
-
20:55
-
19:38
-
18:36
-
17:45
-
16:26
-
15:22
-
14:17
-
14:04
-
13:07
-
12:52
-
12:48
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:51
-
11:33
-
10:15
-
09:57