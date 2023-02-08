Валттери Боттас показал дизайн шлема на сезон-2023

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас показал дизайн шлема, который он будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1. Фотографии были опубликованы в социальных сетях команды.

Фото: twitter.com/alfaromeof1

Фото: twitter.com/alfaromeof1

Фото: twitter.com/alfaromeof1

Валттери Боттас в 2022 году проводил первый сезон в составе «Альфа Ромео». Финн провёл уверенный сезон, набрав 49 очков и заняв 10-е место в личном зачёте. Команда по итогам сезона стала шестой в Кубке конструкторов.



В следующем сезоне Боттас продолжит вместе с Гуаньюем Чжоу выступать в составе «Альфа Ромео». Команда провела презентацию новой машины 7 февраля 2023 года.



Расписание оставшихся презентаций Формулы-1:



«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.