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«Альфа Ромео» выставила болид, показанный на презентации, на аукцион. Это был шоукар

«Альфа Ромео» выставила болид, показанный на презентации, на аукцион. Это был шоукар
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» выставила на благотворительный аукцион машину С43, которая была показана на презентации нового болида команды, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Аукцион будеи завершён 21 февраля, примерная стоимость болида оценивается в $ 483 тыс.

Как сообщает источник, показанная на презентации C43 была собрана не в Хинвиле, а британской фирмой Memento Exclusives по заказу «Заубера».

При этом в машине были замечены существенные изменения и упрощения в сравнении с настоящим проектом болида. В частности, это было заметно при сравнении изображений показанной машины и графических изображений настоящего болида, выпущенных командой.

Напомним, презентация болида «Альфа Ромео» на сезон-2023 состоялась 7 февраля.

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