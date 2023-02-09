«Ред Булл» может получить статус «частично нового» моториста
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Команде Формулы-1 «Ред Булл» в 2026 году может быть предоставлен статус «частично нового» моториста. Об этом информирует Motorsport Italia. Напомним, ранее за лишение «Ред Булл» статуса моториста-новичка высказалась «Феррари», к которой присоединились «Мерседес», «Рено» («Альпин») и «Ауди».
Как сообщает источник, в регламенте чемпионата имеется особое положение, которое позволяет командам получить особый статус «частично нового производителя». Motorsport Italia подчёркивает, что команда, обладающая таким статусом, получит не все привилегии, которые предусмотрены для моториста-новичка, но ей будет гарантирована их определённая часть.
Болельщик разрезает чемпионскую футболку пилота Макса Ферстаппена:
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