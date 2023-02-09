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«Он до сих пор сердится на меня». Монтойя вспомнил о сотрудничестве с Марко

«Он до сих пор сердится на меня». Монтойя вспомнил о сотрудничестве с Марко
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко до сих пор сердится на него из-за проигранного титула в Фломуле-3000 в 1997 году.

«Он сердится на меня по сей день. Он думает, что я позволил чемпионату уйти из моих рук в Муджелло. А у нас просто неверно была установлена верхняя передача. Каждый раз, когда я включал верхнюю передачу, двигатель начинал кашлять, потому что передача была слишком длинной.

Джейсон Уотт находился прямо передо мной. Я легко подъезжал к нему, после чего он снова обгонял меня. И так на протяжении всей гонки», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи Mirror.

Примечательно, что сын Монтойи Себастьян перед стартом сезона стал пилотом молодёжной программы «Ред Булл».

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