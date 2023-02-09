В «Макларене» рассматривают возможность возвращения к моторам «Хонды» в 2026 году

Команда Формулы-1 «Макларен» и «Хонда» обсудили возможность воссоединения в 2026 году, сообщает The Race. Пока неизвестно, приведёт ли встреча представителей команды и автопроизводителя к подписанию контракта о поставке моторов после изменения моторного регламента.



Напомним, ранее ФИА подтвердила заявки шести автопроизводителей, которые будет поставлять моторы в сезоне-2026 Формулы-1.



В список автопроизводителей вошли: «Альпин», «Ауди», «Феррари», «Хонда», «Мерседес» и «Ред Булл Форд».



«Хонда» всё же подала заявку на участие в чемпионате в качестве моториста в 2026 году, несмотря на то что команды «Ред Булл» и «Альфа Таури», по словам руководителя австрийского коллектива Кристиана Хорнера, будут использовать моторы «Ред Булл Форд».