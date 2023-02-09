В «Альфа Таури» показали тизер своего нового болида

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» в социальных сетях показала тизер нового болида.

Фото: twitter.com/AlphaTauriF1

Напомним, презентация команды состоится 12 февраля в 1:30 по московскому времени в Нью-Йорке.



Примечательно, что на тизере можно заметить красный цвет — отсылка на нового спонсора команды, польскую нефтяную компанию ORLEN.



В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».



По итогам сезона-2022 «Альфа Таури» заняла девятое место в Кубке конструкторов.



График презентаций сезона-2023:



«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.