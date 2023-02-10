Глава «Форда» объяснил решение сотрудничать с «Ред Булл», а не с кем-то другим

Глава «Форда» Марк Рашбрук рассказал, почему его компания приняла решение начать сотрудничество с «Ред Булл», а не с каким-то другим гоночным коллективом.



«Сотрудничество с Red Bull Powertrains — определённо правильное решение, ведь они не являются нашим конкурирующим производителем автомобилей. И было бы неправильно совместно работать с другим автопроизводителем при разработке силового агрегата. Конечно, такие возможности у нас были, но это был бы неправильный путь», — приводит слова Рашбрука Racingnews365.

В начале февраля американский автопроизводитель сообщил о возвращении в Формулу-1. Официально партнёрство между «Ред Булл» и «Фордом» начнётся в 2026 году со вступлением в силу нового моторного регламента.

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