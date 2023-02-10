«Альфа Таури» представила комбинезоны на сезон-2023 Формулы-1. Фото
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Команда Формулы-1 «Альфа Таури» показала комбинезоны, в которых будут выступать пилоты Юки Цунода (Япония) и Ник де Врис (Нидерланды) в новом сезоне. На них можно заметить присутствие логотипов нефтеперерабатывающей компании Orlen — нового титульного спонсора гоночного коллектива.
«Новый сезон, новые темы», — говорится в описании к фото.
Фото: https://twitter.com/AlphaTauriF1
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка). Третье место досталось «Мерседесу» (515 баллов).
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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