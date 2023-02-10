Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: приход «Андретти» несёт за собой только риски и никакой выгоды

Штайнер: приход «Андретти» несёт за собой только риски и никакой выгоды
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что не является сторонником идеи появления 11-й команды в чемпионате мира.

«Какие преимущества несёт появление новой команды? В чём выгода? Сейчас есть только риск и никакой выгоды. Пять лет назад команду Формулы-1 можно было получить бесплатно. Они были никому не нужны и часто просто уходили из чемпионата. Сейчас же всем захотелось получить свою команду в Формуле-1. Но попасть сюда хотят многие, а ныне существующие десять команд находятся в очень стабильном финансовом положении, всё настроено и работает.

Сейчас в Формуле-1 отличная ситуация, при которой ни у кого нет серьёзных проблем. Если же добавить 11-й коллектив, то у нас в случае небольшого спада в экономике или чего-то ещё непредвиденного у команд могут начаться проблемы, они просто будут вынуждены бороться за выживание. Так зачем рисковать, если очевидной выгоды нет? Хотя, разумеется, решения принимаю не я», — приводит слова Штайнера Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023